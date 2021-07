No green pass in piazza a Roma, al via fiaccolata (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono alcune centinaia i manifestanti no green pass in piazza del Popolo, a Roma. Mentre dal palco ai piedi del Pincio si ricorda il medico De Donno, scomparso ieri, scatta il coro ‘libertà-libertà'. Applausi mentre si ricorda l'impegno del medico mantovano. Applausi anche quando il senatore della Lega Armando Siri interviene e sostiene che le parole di Mario Draghi sul vaccino sono false: "Non è vero che chi non si vaccina muore". La fiaccolata 'no green pass' è organizzata da 'libera scelta'. Oltre ai leghisti Pillon, Pagano, Borghi, Bagnai, a fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono alcune centinaia i manifestanti noindel Popolo, a. Mentre dal palco ai piedi del Pincio si ricorda il medico De Donno, scomparso ieri, scatta il coro ‘libertà-libertà'. Applausi mentre si ricorda l'impegno del medico mantovano. Applausi anche quando il senatore della Lega Armando Siri interviene e sostiene che le parole di Mario Draghi sul vaccino sono false: "Non è vero che chi non si vaccina muore". La'no' è organizzata da 'libera scelta'. Oltre ai leghisti Pillon, Pagano, Borghi, Bagnai, a fare ...

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Virus1979C : No Green Pass, manifestazioni in 12 città. Migliaia a Roma ma è flop da Milano a Palermo. Anche la Lega in piazza.… - matteo78it : RT @salvatorebrizzi: Alle manifestazioni contro il green pass c’erano (e ci saranno anche nelle prossime) anche molte persone già punturate… -