"Mi sento una mer***", poi il raptus erotico: Manuela fuori controllo, choc a "Temptation" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luciano Punzo e Manuela Carriero: passione allo stato puro. A Temptation Island - il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - accade l'imprevisto inaspettato: nasce un nuovo amore. Forse, però, potrebbe trattarsi solo di un flirt. La fidanzata di Stefano bacia il single. Passione e retroscena gustosi per gli amanti del genere. “Mi sento una m…a, ma sono felice”, dice Manuela dopo aver commesso tutto. Poi si lascia andare di nuovo tra le braccia di Luciano. Che sembra l'uomo per lei: protettivo, educato, romantico. I fan, però, sui social parlano di una storia costruita a tavolino. Ed è subito un caso che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luciano Punzo eCarriero: passione allo stato puro. AIsland - il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - accade l'imprevisto inaspettato: nasce un nuovo amore. Forse, però, potrebbe trattarsi solo di un flirt. La fidanzata di Stefano bacia il single. Passione e retroscena gustosi per gli amanti del genere. “Miuna m…a, ma sono felice”, dicedopo aver commesso tutto. Poi si lascia andare di nuovo tra le braccia di Luciano. Che sembra l'uomo per lei: protettivo, educato, romantico. I fan, però, sui social parlano di una storia costruita a tavolino. Ed è subito un caso che ...

Advertising

StayBombes : @rykyjeypynaz Cor cazzo ???? non dirò mai quelle parole Bro per far sentire meno in difetto l'altra persona. Ho pront… - futureneuralgia : Ogni volta che sento la canzone di Ariete nella pubblicità del cornetto una sofferenza tremenda - AnnaScorza : RT @MarcelloLyotard: Mi sento un po' come svuotato è una sensazione strana brutta voi come vi sentite? Anche la psicoterapia non aiuta mol… - hxrrystviles : @94TinyHarry non riesco ad aiutare una persona e mi sento inutile non lo sai? perché? - CHl4RA : Vabbè caffè amore immenso, coca cola ormai una droga ma il pepe lo uso da quando ho fatto il covid a Novembre perch… -