LIVE Ciclismo, Cronometro Olimpiadi in DIRETTA: van Vleuten devastante, lontana Longo Borghini (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.17 devastante Van Vleuten! Al comando al primo intermedio con un margine impressionante su tutte le rivali. 5.15 L’americana Neben al primo intermedio nettamente al comando: 14:52.85. 5.13 All’arrivo al comando l’australiana Sarah Gigante. 5.11 Elisa Longo Borghini è quinta all’intermedio: 19” di ritardo rispetto alla sudafricana Moolman-Pasio. 5.09 Terminate le partenze: c’è quella di Anna van der Breggen. 5.07 Il primo arrivo è quello della belga van de Velde. 34:23.49. 5.06 La francese Labous, già protagonista nella prova in linea, è al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.17Van! Al comando al primo intermedio con un margine impressionante su tutte le rivali. 5.15 L’americana Neben al primo intermedio nettamente al comando: 14:52.85. 5.13 All’arrivo al comando l’australiana Sarah Gigante. 5.11 Elisaè quinta all’intermedio: 19” di ritardo rispetto alla sudafricana Moolman-Pasio. 5.09 Terminate le partenze: c’è quella di Anna van der Breggen. 5.07 Il primo arrivo è quello della belga van de Velde. 34:23.49. 5.06 La francese Labous, già protagonista nella prova in linea, è al ...

