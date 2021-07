LCS | FlyQuest richiama Josedeodo e Palafox per l’ultimo weekend della regular season

Leggi su esports247

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle ultime tre settimaneLCS abbiamo visto comeabbia scelto di sostituire tutto il suo roster Academy. Tuttavia, come riportato anche da Dotesports, il team ha optato per il rientro di due elementi in vista delfine settimana. Si tratta del jungler inizialesquadra,, e del centrocampista, che saranno quindi presenti per le ultime tre partitesquadra nel Summer Split 2021. Con questa mossaspera di poter raggiungere un ...