La carica di Freuler | “Campionato difficile | ma questa Atalanta lotta su tre fronti”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tramite il canale Youtube ufficiale, Remoha rilasciato qualche dichiarazione in vista della nuova stagione con l’. Remopronto per la stagione 2021-2022 con l’“Da quando sono arrivato nel 2016 ho riscontrato una grande crescita, vivendo emozioni meravigliose con l’. La più bella? Il goal alla Juve al 90? e la vittoria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tanto costante quanto veloce (anche ad Euro 2020): Remoquarto per km percorsi Probabili ...