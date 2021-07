Kessié-Milan, rinnovo pronto in tavola. Ecco le cifre ufficiali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Milan è pronto a rinnovare Franck Kessié. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri offrono 6 milioni di euro netti a stagione. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan blinda Kessie, nemmeno 50 milioni per cederlo rinnovo Kessie-Milan, ottimismo in casa rossonera per il centrocampista Kessié, il Liverpool bussa alla porta del Milan. La situazione attuale Le probabili formazioni di Rio Ave – ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ila rinnovare Franck. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri offrono 6 milioni di euro netti a stagione. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilblinda Kessie, nemmeno 50 milioni per cederloKessie-, ottimismo in casa rossonera per il centrocampista, il Liverpool bussa alla porta del. La situazione attuale Le probabili formazioni di Rio Ave – ...

Milan, la maxi - offerta del Liverpool per Kessie 1 Il Liverpool mette gli occhi in casa Milan: secondo La Gazzetta dello Sport , i Reds avrebbero pronto un contratto da 7 milioni a stagione per Franck Kessie , centrocampista in scadenza di contratto nel 2022.

