Jennifer Lopez e Ben Affleck: le vacanze continuano a Capri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo aver festeggiato il suo 52° compleanno a Saint Tropez lo scorso fine settimana, Jennifer Lopez è sbarcata a Capri con Ben Affleck. Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri (Instagram)La coppia più calda dell’estate 2021 è stata avvistata mentre camminava mano nella mano per le vie dello shopping dell’isola più mondana del golfo di Napoli, seguita dal proprio entourage. Jennifer indossava un cappello di paglia a falde larghe, shorts color crema e una camicetta ampia, sandali con tacco altissimo e occhiali da sole. Ha ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo aver festeggiato il suo 52° compleanno a Saint Tropez lo scorso fine settimana,è sbarcata acon Bene Ben(Instagram)La coppia più calda dell’estate 2021 è stata avvistata mentre camminava mano nella mano per le vie dello shopping dell’isola più mondana del golfo di Napoli, seguita dal proprio entourage.indossava un cappello di paglia a falde larghe, shorts color crema e una camicetta ampia, sandali con tacco altissimo e occhiali da sole. Ha ...

Advertising

fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - lapaperotta : Le minestre riscaldate no, con un ex manco morta a meno che non parliamo di Jennifer Lopez e Ben Affleck ?? - cine__se : RT @fabiodagostiino: RITA DE CRESCENZO CHE VUOLE IMBUCARSI NELLO YACHT DI JENNIFER LOPEZ HO LE LACRIMEEEEE - WhatAFuckFuck : RT @ozserist__: Jennifer Lopez, 167 MLN di follower, star internazionale, innumerevoli premi al seguito, conosciuta pure in culonia cammina… -