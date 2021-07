India | uccisa dai parenti a 17 anni perché voleva indossare i jeans

(Di mercoledì 28 luglio 2021) . Neha Paswan amava vestirsi in modo moderno, viveva a Savreji Kharg, un villaggio nel distretto di Deoria, una delle regioni più arretrate dell’Uttar Pradesh. I nonni paterni spesso la rimproveravanocon quell’”audace” abbigliamento prendeva parte alle preghiere e facevano pressioni affinché lasciasse gli studi… La 17ennena Neha Paswan è stata picchiata a morte dai membri della sua famiglia allargataaveva scelto diun paio di. Accade ancora questo alle ragazze inche non possono sentirsi al sicuro neanche all’interno delle loro case. Lo riporta ...

I nonni paterni spesso la rimproveravano perché con quell''audace' abbigliamento osava prendere parte alle preghiere e facevano pressioni affinché lasciasse gli studi. Le associazioni conto al violenz ...I nonni paterni spesso la rimproveravano perché con quell'«audace» abbigliamento osava prendere parte alle preghiere e facevano pressioni affinché lasciasse gli studi. Neha Paswan, 17 anni, si vestiva ...