Il green pass serve davvero a far calare i contagi? L'allarme di Crisanti a iNews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Non credo che il green pass possa avere un grosso impatto sulla sanità pubblica. Ha sicuramente un effetto persuasivo che spingerà a vaccinarsi, ma non c'è alcuna dimostrazione scientifica che possa funzionare sul calo dei contagi". Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, ritiene che il metodo inglese di contenimento dei contagi, L'articolo proviene da Inews.it.

