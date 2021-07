I consigli di Hilary Duff per un’abbronzatura estiva senza sforzo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Abbronzatura? Sì, macome quella di. L’attrice diventata famosa su Disney Channel con Lizzie McGuire ha condiviso il suo segreto di bellezza per l’estate 2021 e riguarda una tecnica d’abbronzatura che definisce perfetta. Dopo aver pubblicato diverse storie via Instagram, mostrando ai suoi follower la sua pelle luminosa, l’attrice di Younger ha finalmente condiviso qual è il suo segreto. Una carnagione abbronzata, luminosa e perfettamente idratata: sembra l’incipit di un sogno ad occhi aperti e invece perè la realtà di tutti i ...

Hilary Duff usa questa crema auto abbronzante australiana per avere un colorito impeccabile anche senza prendere il sole. Hilary Duff, nota attrice e cantante americana ha partorito lo scorso 24 marzo sua figlia Mae, però solo in questi giorni posta sulla bacheca social le immagini del momento del travaglio.