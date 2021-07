Ginnastica, chi vince le Olimpiadi senza Simone Biles? Marea di ragazze per l’oro all-around, gara equilibratissima (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alzi la mano chi avrebbe immaginato di assistere alla finale all-around delle Olimpiadi senza Simone Biles. Probabilmente nessuno. La sua vittoria era data come una delle più scontate tra tutti gli eventi di Tokyo 2021 e invece l’icona per eccellenza della Ginnastica artistica non prenderà parte alla gara che premia la Reginetta della Polvere di Magnesio, quella più completa sui quattro attrezzi. La statunitense ha trionfato ai Giochi di Rio 2016 e in cinque edizioni dei Mondiali (2013, 2014, 2015, 2018, 2019). Ha perso sul giro completo soltanto una volta da quando è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alzi la mano chi avrebbe immaginato di assistere alla finale all-delle. Probabilmente nessuno. La sua vittoria era data come una delle più scontate tra tutti gli eventi di Tokyo 2021 e invece l’icona per eccellenza dellaartistica non prenderà parte allache premia la Reginetta della Polvere di Magnesio, quella più completa sui quattro attrezzi. La statunitense ha trionfato ai Giochi di Rio 2016 e in cinque edizioni dei Mondiali (2013, 2014, 2015, 2018, 2019). Ha perso sul giro completo soltanto una volta da quando è ...

