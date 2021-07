Digitale terrestre, slitta lo switch off di settembre: ecco le nuove date (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutto da rifare. Il tanto sbandierato switch off del Digitale terrestre è stato prorogato a data da destinarsi. A poco più di un mese dal primo step annunciato per il passaggio al DVB-T2, governo ed emittenti hanno dovuto alzare bandiera bianca rimandando un passaggio fondamentale per il futuro delle telecomunicazioni in Italia. Ufficialmente, la decisione sembrerebbe essere stata presa per dare più tempo agli italiani per aggiornare i propri apparecchi, ma è facile supporre che anche le reti televisive non fossero pronte al salto, chiedendo un rinvio della scadenza. Così, il primo settembre – data in cui doveva esserci lo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutto da rifare. Il tanto sbandieratooff delè stato prorogato a data da destinarsi. A poco più di un mese dal primo step annunciato per il passaggio al DVB-T2, governo ed emittenti hanno dovuto alzare bandiera bianca rimandando un passaggio fondamentale per il futuro delle telecomunicazioni in Italia. Ufficialmente, la decisione sembrerebbe essere stata presa per dare più tempo agli italiani per aggiornare i propri apparecchi, ma è facile supporre che anche le reti televisive non fossero pronte al salto, chiedendo un rinvio della scadenza. Così, il primo– data in cui doveva esserci lo ...

