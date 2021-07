Covid, non si arrestano i profitti dei giganti della tecnologia (Di mercoledì 28 luglio 2021) profitti in aumento per i giganti della tecnologia. In questi mesi infatti i consumatori hanno aggiornato i loro dispositivi e hanno cercato l'archiviazione cloud durante le limitazioni dovute alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021)in aumento per i. In questi mesi infatti i consumatori hanno aggiornato i loro dispositivi e hanno cercato l'archiviazione cloud durante le limitazioni dovute alla ...

Advertising

borghi_claudio : @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da… - matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - eddajesu : @villarismooo Rui Patricio l’ha voluto lui, Shomurodov uguale (almeno secondo Di Marzio). Lo sapeva che la situazio… - PKarpoi : RT @borghi_claudio: @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da qua… -