Covid, Abrignani (Cts): "Solo 10% di chi è vaccinato è contagioso" (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Solo il 10% di chi è vaccinato è contagioso". Lo spiega l'immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) in un'intervista a 'Corriere della Sera'. Chi è vaccinato contro il Covid può comunque infettarsi e trasmettere l'infezione? "Premesso che il rischio zero in medicina non esiste e che sta circolando una variante estremamente contagiosa, la Delta, la vaccinazione riduce in modo impressionante sia il rischio di ospedalizzazione e morte, che il numero di contagi – evidenzia – Dunque anche le possibilità di trasmettere il virus: se non sono positivo, non posso infettare altre ...

