Come funziona la tassa minima globale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un accordo preliminare per una tassa minima globale sulle multinazionali è stato siglato da 132 paesi a fine giugno. Mentre tutte le potenze del G20 hanno firmato l’intesa, alcuni paesi, pur invitati a sottoscrivere l’accordo, non l’hanno sottoscritto: Irlanda, Ungheria, Estonia, Nigeria, Perù, Kenya, Barbados, St. Vincent e Grenadines. L’accordo è in linea con la precedente proposta elaborata dai paesi G7 (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Francia, Italia e Giappone). Come funzionerebbe questa tassa minima globale (global minimum tax, GMT)? L’accordo contiene ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un accordo preliminare per unasulle multinazionali è stato siglato da 132 paesi a fine giugno. Mentre tutte le potenze del G20 hanno firmato l’intesa, alcuni paesi, pur invitati a sottoscrivere l’accordo, non l’hanno sottoscritto: Irlanda, Ungheria, Estonia, Nigeria, Perù, Kenya, Barbados, St. Vincent e Grenadines. L’accordo è in linea con la precedente proposta elaborata dai paesi G7 (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Francia, Italia e Giappone).funzionerebbe questa(global minimum tax, GMT)? L’accordo contiene ...

Advertising

borghi_claudio : Capito come funziona il circo del terrorismo? Notizie di nulla basate sul nulla condite di nulla e tutti i nostri g… - wireditalia : Wired è entrata in un canale Telegram utilizzato dai No green pass: tra complottismi e manifestazioni, anche le ind… - petergomezblog : Anche #Salvini non ha capito come funziona la riforma #Cartabia: “I reati di mafia e terrorismo esclusi dalle norme… - mvxjmoff : RT @rivxroad: che poi certe volte mi viene da pensare cose tipo come puo la nostra felicità dipendere da dei personaggi di un film/serie ch… - sono_francesca : RT @recifar: Una curiosità, visto che per questioni mie sono sempre a credito nella denuncia dei redditi. Ma la riscossione nei confronti… -