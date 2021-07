Carlo e Diana, 40 anni fa il loro matrimonio da «favola» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Era il 29 luglio 1981, quando una timida e poco più che ventenne Diana Spencer camminava lungo la navata della St Paul Cathedral. In un abito in taffetà e seta, color avorio con uno strascico lungo sette metri. Ad aspettarla all’altare, il principe Charles Philip Arthur George, erede al trono della Gran Bretagna. A guardarli, oltre 750 milioni di telespettatori in mondovisione e 600 mila sudditi accorsi nelle strade della capitale britannica. Il primo royal wedding in mondovisione, il matrimonio più importante del secolo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Era il 29 luglio 1981, quando una timida e poco più che ventenne Diana Spencer camminava lungo la navata della St Paul Cathedral. In un abito in taffetà e seta, color avorio con uno strascico lungo sette metri. Ad aspettarla all’altare, il principe Charles Philip Arthur George, erede al trono della Gran Bretagna. A guardarli, oltre 750 milioni di telespettatori in mondovisione e 600 mila sudditi accorsi nelle strade della capitale britannica. Il primo royal wedding in mondovisione, il matrimonio più importante del secolo.

