Calciomercato Empoli: in arrivo Marchizza. I dettagli dell'affare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Empoli: colpo in entrata per i toscani, in arrivo Riccardo Marchizza dal Sassuolo. I dettagli Colpo in entrata per l'Empoli di Andreazzoli. È fatta per Riccardo Marchizza in prestito. Il difensore arriverà domani e firmerà con il club toscano. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore – di proprietà del Sassuolo – ha disputato l'ultima stagione di Serie A con la maglia dello Spezia, giocando 24 partite e servendo 3 assist decisivi per i suoi compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

