Boxe | Testa | “In semifinale me la gioco Il mio risultato è per il pugilato femminile”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ho garantito la medaglia ed è una gran bella soddisfazione: ho combattuto molto bene nei primi due round, un po’ meno nel terzo, forse per via di un po’ di stanchezza. L’obiettivo resta fare bene e divertirmi, ma ora me la. La filippina Petecio sarà una rivale tosta in, ma chi non lo sarebbe a questi livelli? Intanto questoè dedicato al mio maestro e a tutto il movimento delitaliano“. Queste le parole di Irmadopo la vittoria con la canadese Veyre nei quarti di finale della categoria 57 kg di...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - sportface2016 : +++IRMA TESTA RISCRIVE LA STORIA DELLA #BOXE: VOLA IN SEMIFINALE ED È MEDAGLIA SICURA+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #Olympics - sportface2016 : #Tokyo2020 #Boxe 54-57kg È storia! Prima medaglia nella boxe femminile (almeno di bronzo!). Medaglia sicura per… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Boxe - Le parole di Irma #Testa dopo il successo su #Veyre ai quarti di finale - mariarosaconca1 : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Testa

... la Campionessa del Mondo in carica che al secondo turno aveva eliminato per split decision (3 - 2) la taiwanese Yu - Ting Lin (di serie numero 1 e bronzo iridato) e che ai quarti si è ...La Veyre attacca senza costrutto, lagestisce senza patemi. Fa andare la rivale a vuoto, ne ... Lezione dialla Kokugikan Arena. La terza e ultima ripresa è un po' meno netta (due giudici ...Irma Testa vince 5 a 0 nei quarti di finale della boxe olimpica, categoria 54-57 kg, e si aggiudica una medaglia sicura, un fatto storico: è infatti la prima per la boxe femminile italiana. La ...Un dominio netto, senza discussioni. Un altro incontro vinto in lungo e in largo. Prosegue al meglio il cammino a Cinque Cerchi di Irma Testa: l'azzurra vola in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo dive ...