Assemblea Banca Ifis approva modiche statuto | designati 2 condirettori | sono Lanza e Zingone

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’straordinaria degli Azionisti diriunitasi oggi in un’unica convocazione sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, hato le modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dellosociale in previsione del nuovo assetto organizzativo che introdurrà le figure di dueGenerali. Al termine dell’ iter autorizzativo, i dueGenerali saranno Fabio, che entrerà nel Gruppoil 1° agosto 2021, e Raffaele, in ...

Adnkronos

L'ordinaria degli Azionisti diIfis, riunitasi sempre oggi in unica convocazione, ha altresì approvato: l'aggiornamento delle politiche di remunerazione e il conseguente aggiornamento ...L'straordinaria degli azionisti diIfis ha approvato le modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto sociale in previsione del nuovo assetto organizzativo ...Al termine dell'iter autorizzativo, i due condirettori generali saranno Fabio Lanza, che entrerà nel Gruppo Banca Ifis il primo agosto, e Raffaele Zingone, in Banca Ifis dal 2006 ...L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca Ifis riunitasi oggi in un’unica convocazione sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ...