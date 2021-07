USA, prezzi dell’immobiliare maggio +1,7% m/m +18% a/a (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Continuano ad aumentare i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di maggio. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,7% a livello mensile dopo il +1,8% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell’18% in accelerazione rispetto al +15,8% del mese precedente (dato rivisto da +15,7%). “I prezzi delle case hanno continuato la loro crescita record fino ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Continuano ad aumentare istatunitense nel mese di. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura idelle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,7% a livello mensile dopo il +1,8% del mese precedente. Su base annua l’indice, calcolato suidichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell’18% in accelerazione rispetto al +15,8% del mese precedente (dato rivisto da +15,7%). “Idelle case hanno continuato la loro crescita record fino ...

Advertising

Luis196820 : RT @gzibordi: tutti gli indici dei prezzi delle case in USA indicano un aumento, in un anno, intorno al 17% se una casa costava 400mila or… - DamatoRicardo : RT @gzibordi: tutti gli indici dei prezzi delle case in USA indicano un aumento, in un anno, intorno al 17% se una casa costava 400mila or… - gzibordi : tutti gli indici dei prezzi delle case in USA indicano un aumento, in un anno, intorno al 17% se una casa costava… - FlppTdrn : Non permette ai giovani/stelle nel pieno dell'età di muoversi perché ci sono precedenti di prezzi troppo alti. Così… - bartbene : @lenuccia82 È estate, si usa di più l'automobile privata per muoversi e andare in vacanza, aumenta la domanda e aum… -

Ultime Notizie dalla rete : USA prezzi USA, indice prezzi case S P Case - Shiller maggio +17% a/a Si amplia la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a maggio. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case - Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 17% rispetto al +15% del mese precedente (dato rivisto da +14,9%). Il dato risulta ...

USA, prezzi dell'immobiliare maggio +1,7% m/m +18% a/a Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell'18% in accelerazione rispetto al +15,8% del mese ...

USA, prezzi dell'immobiliare maggio +1,7% m/m +18% a/a Teleborsa USA, prezzi dell’immobiliare maggio +1,7% m/m +18% a/a (Teleborsa) – Continuano ad aumentare i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di maggio. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi ...

USA: Indice Prezzi Abitazioni (FHFA) maggio a +1,7 m/m da +1,8% (atteso +1,6%) L'Indice Prezzi Abitazioni pubblicato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA) è cresciuto dell'1,7% a maggio rispetto al mese precedente dal +1,8% (consensus +1,6%).

Si amplia la crescita deidelle case negli Stati Uniti a maggio. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case - Shiller, che misura l'andamento deinelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 17% rispetto al +15% del mese precedente (dato rivisto da +14,9%). Il dato risulta ...Su base annua l'indice, calcolato suidichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell'18% in accelerazione rispetto al +15,8% del mese ...(Teleborsa) – Continuano ad aumentare i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di maggio. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi ...L'Indice Prezzi Abitazioni pubblicato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA) è cresciuto dell'1,7% a maggio rispetto al mese precedente dal +1,8% (consensus +1,6%).