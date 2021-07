Un 50enne prova ad adescare tre bambine in spiaggia ma i genitori se ne accorgono | ecco cosa è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 27 luglio 2021) Solo la Polizia è riuscita a salvare un uomo dal linciaggio a cui sarebbe andato sicuramente incontro dopo essere stato beccato a tentare ditre, due di 12 e una di 9 anni. I fatti È accaduto a Formia, in provincia di Latina, dove su unaun, come riporta Tgcom24: Dopo aver conquistato la fiducia delle minori, ilha invitato la più piccola a seguirlo al suo ombrellone, facendola distendere accanto a lui e accarezzandola. Da lì è scattato l’allarme dei. L’uomo si era già reso protagonista in passato di episodi simili. Originario ...