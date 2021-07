Tutto confermato: Ruggeri è della Salernitana (Di martedì 27 luglio 2021) Arriva l’ufficialità di quanto da noi anticipato 10 giorni fa: Matteo Ruggeri è della Salernitana. Il classe 2002 arriva nella squadra campana in prestito con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione. Questa la nota pubblicata sul sito della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno sinistro classe ’02 Matteo Ruggeri“. Foto: Sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Arriva l’ufficialità di quanto da noi anticipato 10 giorni fa: Matteo. Il classe 2002 arriva nella squadra campana in prestito con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione. Questa la nota pubblicata sul sito: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno sinistro classe ’02 Matteo“. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo ...

