Suppletive di Siena, Letta teme il centrodestra e si inginocchia ai 5Stelle: «Sostenetemi» (Di martedì 27 luglio 2021) «Rifiutare sarebbe stata una diserzione. Sottovalutare la sfida sarebbe un atto di arroganza e miopia verso il mio partito e verso il territorio». Enrico Letta sceglie la propria pagina Fb per spiegando le ragioni che lo vedono in campo alle Suppletive nel collegio di Siena per contendere al centrodestra il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan. La prima ragione è tutta interna al centrosinistra, di cui il Pd in quel collegio «la forza con maggior radicamento». E siccome a quel partito apparteneva l’uscente – per l’appunto Padoan – Letta ha ritenuto «del tutto naturale» ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) «Rifiutare sarebbe stata una diserzione. Sottovalutare la sfida sarebbe un atto di arroganza e miopia verso il mio partito e verso il territorio». Enricosceglie la propria pagina Fb per spiegando le ragioni che lo vedono in campo allenel collegio diper contendere alil seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan. La prima ragione è tutta interna al centrosinistra, di cui il Pd in quel collegio «la forza con maggior radicamento». E siccome a quel partito apparteneva l’uscente – per l’appunto Padoan –ha ritenuto «del tutto naturale» ...

