Save the children, in Italia 2.040 vittime di tratta nel 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) In vista della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, prevista per il 30 luglio, Save the children ha diffuso l’undicesima edizione del rapporto “Piccoli schiavi invisibili – Fuori dall’ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento”. I dati non sono buoni: nel 2020 le vittime prese in carico dal sistema anti-tratta sono state 2.040, tra cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell’anno. Una vittima su venti (105) è minore e l’81,8%, la maggior parte, sono donne e ragazze. La forma di sfruttamento più rilevata è quella ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) In vista della Giornata internazionale contro ladi esseri umani, prevista per il 30 luglio,theha diffuso l’undicesima edizione del rapporto “Piccoli schiavi invisibili – Fuori dall’ombra: le vite sospese dei figli delledi sfruttamento”. I dati non sono buoni: nelleprese in carico dal sistema anti-sono state 2.040, tra cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell’anno. Una vittima su venti (105) è minore e l’81,8%, la maggior parte, sono donne e ragazze. La forma di sfruttamento più rilevata è quella ...

