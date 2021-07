Roma, secondo giorno di allenamenti in Portogallo: individuale per Veretout (Di martedì 27 luglio 2021) Roma - La Roma prosegue la preparazione estiva in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Il 19 agosto i giallorossi affronteranno la prima gara di Conference League, il 22 invece il primo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021)- Laprosegue la preparazione estiva in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Il 19 agosto i giallorossi affronteranno la prima gara di Conference League, il 22 invece il primo ...

Advertising

SkyTG24 : Secondo #LilianaSegre i paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono 'follie… - sportli26181512 : #Roma, secondo giorno di allenamenti in Portogallo: individuale per Veretout: La squadra prosegue la preparazione e… - gal_gio : RT @apro_io: ?IMPORTANTE? La Questura sposta la Manifestazione in Piazza del Popolo sempre alle 15:00. Secondo le loro informazioni sono pr… - post_quem : Secondo me, quest'anno la lotta scudetto sarà tra #Juve, #Roma, #Atalanta e #Napoli. - maisottomesso : @MRoscioni Secondo me è una questione economica. Se la Roma non riesce a venderlo rimarrà in rosa, Mou lo allenerà… -