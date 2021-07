Pierangelo Greco su TikTok | «Mi fa sentire un artista ogni giorno»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 luglio 2021)proviene da un paese della provincia di Lecce, in Puglia, ha 20 anni e si distingue nei social e nella vita reale per la sua personalità carismatica, con cui noi di Giornalettismo siamo entrati a contatto. Suè noto per il make-up, che con sicurezza e convinzione definisce la sua arte e la ragione per cui viene apprezzato dai quasi 570 mila followers che lo seguono nel social. LEGGI ANCHE > Cinqueers e una giornata fuori dagli sche(r)mi La gioia negli occhi diChesia grato alla vita te ne accorgi subito, perché ...