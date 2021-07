Palermo | bimba muore di Covid a 11 anni | aveva una malattia rara

Advertising

fattoquotidiano : Palermo, morta la bimba di 11 anni che aveva contratto il Covid dalla sorella maggiore - MediasetTgcom24 : Covid, bimba di 11 anni con variante Delta morta in ospedale a Palermo #Covid - fanpage : L'intera famiglia della piccola si era dichiarata #novax, tutti i componenti sono positivi al #Covid - StefaniaFalone : RT @fanpage: L'intera famiglia della piccola si era dichiarata #novax, tutti i componenti sono positivi al #Covid - tinas48 : RT @fanpage: L'intera famiglia della piccola si era dichiarata #novax, tutti i componenti sono positivi al #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo bimba

. Non ce l'ha fatta ladi 11 anni ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale dei bambini "Di Cristina" di, colpita dalla variante Delta del ...I." MORTA LARICOVERATA ALa notizia del ricovero della 11enne era stata data dagli organi sanitari negli scorsi giorni e poi confermata dal presidente della Regione Sicilia Nello ...Ha lottato per molti giorni contro la variante Delta del Covid, ma alla fine non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina ...Dopo 15 giorni di agonia ha smesso di battere il cuore della bimba di 11 anni di Palermo che, affetta da una grave forma di malattia metabolica, aveva contratto il Covid dopo che la sorella maggiore e ...