Ora Bezos vuole la Luna: proposto alla Nasa uno sconto da 2 miliardi di dollari per lo sviluppo di un lander lunare (Di martedì 27 luglio 2021) Jeff Bezos, fondatore di Amazon e una tra le persone più ricche al mondo, ha presentato ieri alla Nasa una nuova offerta che prevede uno sconto da 2 miliardi di dollari in cambio di un contratto per lo sviluppo e la produzione di un nuovo lander che permetterà di riportare gli astronauti sulla Luna. La proposta dell'imprenditore miliardario mira a far rientrare nella corsa alla Luna la propria compagnia spaziale privata Blue Origin, la cui navetta New Shepard ha recentemente portato nello spazio lo stesso ...

