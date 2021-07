Morto suicida il dottor Giuseppe De Donno (Di martedì 27 luglio 2021) E’ Morto l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno. Tra i volti della lotta al Coronavirus nell’ultimo anno e mezzo, promotore in particolare della terapia con il plasma, De Donno è stato trovato Morto nella sua abitazione di Curtatone. Si è tolto la vita. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 27 luglio 2021) E’l’ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova,De. Tra i volti della lotta al Coronavirus nell’ultimo anno e mezzo, promotore in particolare della terapia con il plasma, Deè stato trovatonella sua abitazione di Curtatone. Si è tolto la vita. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Gabbiacane : #DeDonno suicida. Quello che mise a punto la cura al plasma. E Mattei è morto per un incidente aereo... Ci credete? Io no. - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - ele9061 : RT @FilloM14: Trovato morto suicida #dedonno , mise a punto la cura al plasma (gratuita perciò mai messa in primo piano) nella prima fase d… - leggoit : Morto il medico Giuseppe De Donno, suicida il padre della cura del plasma iperimmune contro il Covid - drsmoda : RT @Tullio_99: Mi dispiace molto per la morte del prof. #DeDonno. Morto suicida con due colpi di pistola alla nuca. Che gli angeli ti guid… -