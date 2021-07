Maresca, candidato a Napoli: la magistratura è in crisi profonda dopo la bomba Palamara (Di martedì 27 luglio 2021) “Siamo al punto più basso nella storia della magistratura”. Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, al Giornale parla da magistrato: pm di lungo corso, è stato per più di dieci anni impegnato nella lotta alla camorra e ai casalesi. Ora osserva con preoccupazione l’interminabile sequenza di scandali che sconvolgono il potere giudiziario e sottolinea che la magistratura sta attraversando una crisi di credibilità senza precedenti. Il caso Palamara ha scoperchiato il pentolone dei veleni e delle ombre. Il caso Palamara – dice ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) “Siamo al punto più basso nella storia della”. Catellosindaco del centrodestra a, al Giornale parla da magistrato: pm di lungo corso, è stato per più di dieci anni impegnato nella lotta alla camorra e ai casalesi. Ora osserva con preoccupazione l’interminabile sequenza di scandali che sconvolgono il potere giudiziario e sottolinea che lasta attraversando unadi credibilità senza precedenti. Il casoha scoperchiato il pentolone dei veleni e delle ombre. Il caso– dice ...

Ultime Notizie dalla rete : Maresca candidato "La magistratura è al punto più basso: il sistema Palamara non è stato toccato" Non gira intorno al tema: "Siamo al punto più basso nella storia della magistratura. Catello Maresca è il candidato sindaco del centrodestra a Napoli ma parla da magistrato: pm di lungo corso, è stato per più di dieci anni impegnato nella lotta alla camorra e ai casalesi. Ora osserva con ...

Vertenza Whirlpool, il candidato sindaco Maresca incontrerà i lavoratori Vertenza Whirlpool , il governo non prende ancora posizione in merito ai licenziamenti annunciati da parte della multinazionale. A Napoli, Catello Maresca, il candidato sindaco di centrodestra che si presenterà alle prossime elezioni ammininistrative in autunno, si espone e incontrerà i lavoratori mercoledì 28 luglio 2021. (Continua a leggere ...

Comunali a Napoli, Maresca candidato con dieci liste civiche ilmattino.it "La magistratura è al punto più basso: il sistema Palamara non è stato toccato" Il pm candidato sindaco del centrodestra a Napoli: le correnti decidono ancora tutto e il Tar del Lazio ha appena annullato due nomine ...

Whirlpool, il candidato sindaco di Napoli Maresca al fianco dei lavoratori Vertenza Whirlpool: continuano i licenziamenti per i lavoratori di Napoli. Il candidato sindaco Maresca chiede l’intervento del govero ...

