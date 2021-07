Maneskin: il nuovo manager è Fabrizio Ferraguzzo (Di martedì 27 luglio 2021) Fabrizio Ferraguzzo è il nuovo manager dei Maneskin. L’ufficialità arriva dal profilo Instragram di Exit Music Dopo diverse voci che si erano susseguite nel corso delle settimane precedenti, finalmente arriva l’ufficialità. Fabrizio Ferraguzzo, già produttore dei Maneskin, è il nuovo manager della rock band che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. La notizia è stata confermata durante la giornata di ieri con un comunicato diffuso sul profilo Instagram di Exit Music. Proprio ieri infatti, è nato il profilo ... Leggi su zon (Di martedì 27 luglio 2021)è ildei. L’ufficialità arriva dal profilo Instragram di Exit Music Dopo diverse voci che si erano susseguite nel corso delle settimane precedenti, finalmente arriva l’ufficialità., già produttore dei, è ildella rock band che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. La notizia è stata confermata durante la giornata di ieri con un comunicato diffuso sul profilo Instagram di Exit Music. Proprio ieri infatti, è nato il profilo ...

Advertising

ZON_Tweet : #FabrizioFerraguzzo è il nuovo manager dei #maneskin L'ufficialità arriva dal profilo #Instragram di #ExitMusic… - lanadelraggi : RT @unicorniens_: Il nuovo manager c’è dagli inizi?? #maneskin - LissyNeumair : RT @unicorniens_: Il nuovo manager c’è dagli inizi?? #maneskin - SanremoAncheNoi : RT @SAonlinemag: Nuovo Manager e Lupa capitolina per i @maneskinpage #maneskin #Lupacapitolina #ExitMusic - humyunhuman : RT @Spettakolo_mag: Se la giocano in casa i @thisismaneskin, affidandosi per il management al loro produttore. Sarà @Ferraguzzo, discografi… -