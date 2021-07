LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cresce l’attesa per la semifinale di Maria Centracchio, fuori agli ottavi Christian Parlati! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:45 Questi i ripescaggi dei -63kg femminili con cui riprenderà il programma: Juul Franssen (NED) vs Ketleyn Quadros (BRA) e Anriquelis Barrios (VEN) vs Agata Ozdoba-Blach (POL). 09:42 Purtroppo al maschile è finita agli ottavi l’avventura di Christian Parlati, che non è riuscito a superare il nipponico Takanori Nagase. 09:39 Non sarà affatto un incontro facile per Centracchio, la slovena è infatti la campionessa olimpica in carica, ma per quanto ha fatto vedere oggi ci può provare! 09:36 l’attesa in casa Italia è naturalmente per ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:45 Questi i ripescaggi dei -63kg femminili con cui riprenderà il programma: Juul Franssen (NED) vs Ketleyn Quadros (BRA) e Anriquelis Barrios (VEN) vs Agata Ozdoba-Blach (POL). 09:42 Purtroppo al maschile è finital’avventura diParlati, che non è riuscito a superare il nipponico Takanori Nagase. 09:39 Non sarà affatto un incontro facile per, la slovena è infatti la campionessa olimpica in carica, ma per quanto ha fatto vedere oggi ci può provare! 09:36in casa Italia è naturalmente per ...

