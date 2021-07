LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 8.00 tocca a Stefanie Horn! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.30 Terza posizione per Evy Leibfarth! Dopo una prima parte complicata, la statunitense si è sciolta nel finale di gara, arrivando a 1.20 da Viktoriia Us. Sarà da tenere d’occhio l’americana già in vista di Parigi 2024, ma soprattutto verso Los Angeles 2028. 7.27 Lascia sul piatto qualcosa nel finale l’austriaca Viktoria Wolffhardt che giunge al traguardo seconda ad appena 0.58 da Us, senza nessuna penalità. Parte la giovanissima americana Evy Leibfarth. 7.24 111.53 con due secondi di penalità per Us che balza nettamente al comando. Prima prestazione nella quale non ci sono stati errori particolarmente grossolani. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.30 Terza posizione per Evy Leibfarth! Dopo una prima parte complicata, la statunitense si è sciolta nel finale di gara, arrivando a 1.20 da Viktoriia Us. Sarà da tenere d’occhio l’americana già in vista di Parigi 2024, ma soprattutto verso Los Angeles 2028. 7.27 Lascia sul piatto qualcosa nel finale l’austriaca Viktoria Wolffhardt che giunge al traguardo seconda ad appena 0.58 da Us, senza nessuna penalità. Parte la giovanissima americana Evy Leibfarth. 7.24 111.53 con due secondi di penalità per Us che balza nettamente al comando. Prima prestazione nella quale non ci sono stati errori particolarmente grossolani. ...

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn punta all’accesso in finale - #Canoa #slalom… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn sogna la gara della vita - #Canoa #slalom #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn sogna la gara della vita - #Canoa #slalom #Olimpiadi… - extraliscio : Qui l’elenco dei live ?? ???? 29.7 - Bike in Festival, Campo Canoa, Mantova ???? 30.7 - Notte Rosa, Rimini ???? 1.8 - Pi… - noiamortaIe : live con la canoa slalom indovinando chi è Marta Flavi con una pagaia in mano #Tokyo2020 -