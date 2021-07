Lite per futili motivi, due ragazzi accoltellati a Pozzuoli: denunciato un 17enne (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due ragazzi feriti a Pozzuoli per futili motivi ieri notte. Gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli per la segnalazione di due persone ferite. Giunti sul posto, sono stati avvicinati dai due giovani i quali hanno raccontato che, poco prima, tra via Licola Mare e via Stella Maris a Giugliano in Campania erano stati aggrediti per futili motivi da un ragazzo armato di un coltello. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dueferiti aperieri notte. Gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Santa Maria delle Grazie aper la segnalazione di due persone ferite. Giunti sul posto, sono stati avvicinati dai due giovani i quali hanno raccontato che, poco prima, tra via Licola Mare e via Stella Maris a Giugliano in Campania erano stati aggrediti perda un ragazzo armato di un coltello. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno ...

