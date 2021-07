La Tunisia a un passo dal baratro coprifuoco e blindati per strada (Di martedì 27 luglio 2021) Provvedimenti in vigore fino al 27 agosto, dopo che il presidente ha sospeso il Parlamento e destituito il premier, il quale ha comunque accettato la decisione. Preoccupazione nella comunità ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 luglio 2021) Provvedimenti in vigore fino al 27 agosto, dopo che il presidente ha sospeso il Parlamento e destituito il premier, il quale ha comunque accettato la decisione. Preoccupazione nella comunità ...

