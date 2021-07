Jane Campion e tre francesi in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

(Di martedì 27 luglio 2021) Madres Paralelas di Pedro Almodovar, The Power of the Dog die tre filmin particolare concorreranno78°deldi, che si svolgerà dall’1 all’11 settembre, come hanno annunciato lunedì gli organizzatori. Il ritorno didopo 12 anni di assenza. Con cosa sarà a, Palma d’Oro a Cannes con The Piano Lesson nel 1993, torna alper la prima ...

Advertising

NetflixIT : Siamo MOOOLTO emozionati all'idea di partecipare a #Venezia78 e questi sono i tre film che verranno presentati: È… - DomenicoAiello_ : RT @NetflixIT: Siamo MOOOLTO emozionati all'idea di partecipare a #Venezia78 e questi sono i tre film che verranno presentati: È stata la… - itsjustgaia : RT @Screenweek: #BenedictCumberbatch nella prima foto di #ThePoweroftheDog il film scritto e diretto da #JaneCampion che verrà presentato i… - Screenweek : #BenedictCumberbatch nella prima foto di #ThePoweroftheDog il film scritto e diretto da #JaneCampion che verrà pres… - SaudadeSte : RT @nastridargento: Venezia 78, da Sorrentino a Jane Campion. Cinque gli italiani in gara, Tutti i film del concorso (1- 11 settembre) : @l… -

Ultime Notizie dalla rete : Jane Campion

... un film sul week - end in cui Lady D decise di divorziare da una famiglia che non sopportava più", The power of the dog dicon Kirsten Dunst e "un imprevedibile Benedict Cumberbatch in ...Benedict Cumberbatch è il protagonista "imprevedibile" di The Power of Dog , l'atteso nuovo film diche vedrà al Lido anche Kirsten Dunst. Ecco anche Vincent Lindon, dal film Palma d'oro ...Annunciato il programma della 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia: in arrivo una pioggia di star.Ci siamo: la 78ª edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica sta per tornare: dal 1° all’11 settembre i registi di 59 Paesi di tutto il mondo si contenderanno l’ambitissimo Leone d’Oro ...