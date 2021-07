Isabelle Huppert debutta al Teatro Antico di Pompei con “Le Cerisaie” di Cechov Secondo il New York Times è la “migliore attrice del ventunesimo secolo”

(Di martedì 27 luglio 2021) Un iperclassico della letteratura russa ottocentesca rivisitato in chiave contemporanea da Tiago Rodriguez, tra le figure più accreditate della scena europea che l’hanno prossimo sarà il direttore artistico del Festival di Avignone, la madre di tutti i Festival. Direttamente dalla Corte del Palazzo dei Papi ad Avignone alla cavea di, la Prima italiana con sole tre repliche da tutto esaurito. Una capacità perfomativa diai massimi livelli che si conferma come ha scritto il Newla “del...

Advertising

CatelliRossella : Gli appuntamenti di martedì 27 luglio a Bologna e dintorni: Isabelle Huppert in piazza Maggiore - kayg23451 : RT @Suzu3Suzu4: Promises: Isabelle Huppert apre Orizzonti a Venezia 78 - kayg23451 : RT @Suzu3Suzu4: Al Teatro Mercadante di Napoli l’attrice Isabelle Huppert e il regista Tiago Rodrigues ospiti dell’incontro pubblico cond… - bettinazagnoli : RT @rep_bologna: Gli appuntamenti di martedì 27 luglio a Bologna e dintorni: Isabelle Huppert in piazza Maggiore [aggiornamento delle 06:44… - Suzu3Suzu4 : Al Teatro Mercadante di Napoli l’attrice Isabelle Huppert e il regista Tiago Rodrigues ospiti dell’incontro pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabelle Huppert

La Repubblica

Dominique Sanda accompagna il film a Orizzonti di Laura Bispuri Il paradiso del pavone e anchepotrebbe non mancare all'appuntamento veneziano per accompagnare Les Promesses di ...... Alketa Sylaj, Astrit Kabashi, Refet Abazi, Arona Zyberi / Kosovo, Albania, Macedonia del Nord / 82' LES PROMESSES Regia Thomas Kruithof Interpreti, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean - ...Lo star system californiano torna ad arricchire un evento che non trascura l'internazionalità. Anche il cinema italiano in evidenza e a Roberto Benigni andrà il Leone d'oro alla carriera ...Nell’anno della prima invernale del K2, viene sottoposta a restauro una pellicola che ha fatto la storia del cinema di montagna: "Italia K2" ...