Il suolo è malato | parte la campagna per il check up di G Nespoli

(di Giulio Nespoli) L'allarme è stato lanciato dalla Global Soil Partnership della Fao: "Il 95% del nostro cibo proviene dal suolo, ma il 33% del suolo è già degradato e questa percentuale potrebbe salire al 90% entro il 2050". Nel mondo si perdono ogni anno 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile. Un danno che non si recupera nell'arco di una vita: per ricrearne uno strato alto come un dito ci vogliono quattro secoli. E in Italia? Per avere una fotografia della situazione, domani si mette in moto "La Compagnia del suolo", una campagna di sensibilizzazione che traverserà il Paese da nord a sud a ...

