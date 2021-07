Gravina: "Riforma? Proposta la fusione tra Serie B e C" (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Da lunedì affronteremo il progetto di Riforma. Una Riforma che è una vera rivoluzione. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili, per questo ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele: "Da lunedì affronteremo il progetto di. Unache è una vera rivoluzione. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili, per questo ...

