Giuseppe De Donno si è tolto la vita. Fu promotore della terapia con il plasma contro il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) E' morto Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Originario di Morigno di Maglie, in provincia di Lecce, aveva 54 anni. Tra i volti della lotta al coronavirus nell'ultimo anno e mezzo, promotore in particolare della plasmaterapia, De Donno è stato trovato morto nella sua casa di Curtatone, nel mantovano. Si è tolto la vita. De Donno è stato tra i primi a sperimentare la cura del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune.

