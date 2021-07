Gabriel Feroleto, ucciso mentre i genitori lo facevano in auto: “Motivazioni scioccanti” (Di martedì 27 luglio 2021) Sono stati dei semplici capricci di un bambino a scatenare la furia omicida. Sono scioccanti le Motivazioni della sentenza sull'omicidio del piccolo Gabriel Feroleto, il bambino di due anni e mezzo assassinato dalla madre a Piedimonte San Germano, comune in provincia di Frosinone, il 17 aprile 2019. Donatella Di Bona ha ucciso, soffocandolo, il figlioletto di soli 27 mesi perché "covava nei suoi confronti un risentimento". E anche nelle ore successive all'omicidio avvenuto in località Volla a Piedimonte San Germano, "la donna non avrebbe mostrato un reale pentimento". Sono queste le ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 luglio 2021) Sono stati dei semplici capricci di un bambino a scatenare la furia omicida. Sonoledella sentenza sull'omicidio del piccolo, il bambino di due anni e mezzo assassinato dalla madre a Piedimonte San Germano, comune in provincia di Frosinone, il 17 aprile 2019. Donatella Di Bona ha, soffocandolo, il figlioletto di soli 27 mesi perché "covava nei suoi confronti un risentimento". E anche nelle ore successive all'omicidio avvenuto in località Volla a Piedimonte San Germano, "la donna non avrebbe mostrato un reale pentimento". Sono queste le ...

