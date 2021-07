Firenze: risposta del questore Santarelli alla polemica sugli agenti che si sono tolti il casco con i no vax (Di martedì 27 luglio 2021) Il questore di Firenze, Filippo Santarelli, ha risposto, attraverso una lettera aperta inviata anche a tutti gli organi d'informazione, alle richiesta di spiegazioni di 39 medici (anche infettivologi) sul perchè alcuni agenti si sarebbero tolti casco davanti alla manifestazione non autorizzata, sabato 24 luglio 2021. Si è trattato solo di un gesto tecnico, ossia di una posizione di attesa, e non di una presunta «genuflessione» o condivisione con i manifestanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi, Filippo, ha risposto, attraverso una lettera aperta inviata anche a tutti gli organi d'informazione, alle richiesta di spiegazioni di 39 medici (anche infettivologi) sul perchè alcunisi sarebberodavantimanifestazione non autorizzata, sabato 24 luglio 2021. Si è trattato solo di un gesto tecnico, ossia di una posizione di attesa, e non di una presunta «genuflessione» o condivisione con i manifestanti L'articolo proviene daPost.

