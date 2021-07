Fastweb Mobile 5G: con l’ultima estensione di copertura rete le Big si sentono “attaccate” (Di martedì 27 luglio 2021) Fastweb si converte al 5G e dà fastidio alle Big della telefonia: l’operatore di rete fissa e Mobile infatti, non ha ancora aggiornato i suoi sistemi di rete al 100% per adattarli alla nuova tecnologia di navigazione, poggiandosi sulle reti di TIM e WindTre. Un’operazione che non piace ai clienti delle due big, che stanno avendo difficoltà ad aggiornare i propri sistemi dal 4G al 5G. Ma andiamo con ordine. Fastweb (Adobe Stock)A partire dallo scorso maggio, Fastweb ha iniziato ad attivare contratti in rete 5G a tutti i clienti che possiedono uno smartphone compatibile con ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 luglio 2021)si converte al 5G e dà fastidio alle Big della telefonia: l’operatore difissa einfatti, non ha ancora aggiornato i suoi sistemi dial 100% per adattarli alla nuova tecnologia di navigazione, poggiandosi sulle reti di TIM e WindTre. Un’operazione che non piace ai clienti delle due big, che stanno avendo difficoltà ad aggiornare i propri sistemi dal 4G al 5G. Ma andiamo con ordine.(Adobe Stock)A partire dallo scorso maggio,ha iniziato ad attivare contratti in5G a tutti i clienti che possiedono uno smartphone compatibile con ...

Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Wind. Chi sale e chi scende nella telefonia mobile. Report Agcom WindTre si conferma prima operatore di rete mobile con una quota di mercato del 30,7%, seguito da Tim (29,6%) e da Vodafone (28,4%).

