Ciampino | Adm blocca importazione non autorizzata medicinali e integratori

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma – I funzionari ADM in servizio presso l’Aeroporto di, nell’ambito delle attività di contrasto all’nondi, hanno intercettato e impedito l’ingresso nel territorio di diverse spedizioni operate tramite corrieri aerei per un totale di 3.674 unità farmacologiche. Tra i contenuti delle spedizioni vi eranoalimentari vari di provenienza cinese, 469 capsule con ormoni steroidei anabolizzanti androgeni e 122 compresse di estrogeni, entrambe rientranti nel reato diillegale di farmaci prevista ...

Roma " I funzionariin servizio presso l'Aeroporto di, nell'attivita' di controlli antifrode, hanno fermato una spedizione, proveniente dal Bangladesh, che conteneva 39 orologi da polso Rolex. I funzionari ...Roma " "Nel corso dell'attivita' di contrasto all'importazione di prodotti non sicuri, i funzionari, in servizio presso l'Aeroporto di, hanno sequestrato 2.800 orsetti di peluche provenienti dalla Cina. La merce, priva di etichettatura, e' stata bloccata dai funzionari e sottoposta all'...CIAMPINO (attualità) - sono state intercettate due spedizioni via corriere aereo provenienti dall'Estremo oriente contenenti 700 auricolari a marchio Samsung e 504 adattatori a marchio Apple contraffa ...