Chiara Ferragni vola in Puglia con un jet privato e divide i follower | “Poteva evitare” FOTO

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - zazoomblog : Chiara Ferragni non replica alle critiche e continua a godersi le sue vacanze con Fedez [FOTO] - #Chiara #Ferragni… - infoitcultura : “Chiara Ferragni è a Bari”. I fotomontaggi e notizie fake che divertono i social - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez nella bufera: in vacanza con il Jet privato - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez a Fasano, quanto costa dormire una notte nell'albergo di lusso della Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vanity Fair Italia

Anchee Fedez hanno scelto l'Italia come meta per le loro vacanze estive. La coppia sta trascorrendo, infatti, qualche giorno di relax in un'antica, ma lussuosa, masseria dell'entroterra ...... Abbiamo riscontrato molta sensibilità da parte dei giovani, ci ha fatto piacere anche la sensibilizzazione da parte di personaggi famosi come Fedez e la cremonese. Noi al banchetto ...Chiara Ferragni e Fedez decidono di volare in Puglia insieme alla loro comitiva di amici. Ecco dove sta soggiornando la coppia.Nel periodo di alta stagione, una notte in una stanza matrimoniale per due persone nella Masseria Torre Maizza costa in media 1.109 euro I Ferragnez sono stati ospitati nella Masseria Torre Maizza che ...