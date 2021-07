Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4 (Di martedì 27 luglio 2021) La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per il governatore lombardo Attilio Fontana e altre 4 persone sull'affidamento del 16 aprile 2020 della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) La Procura di Milano ha chiuso l', in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per il governatore lombardo Attilioe altre 4 persone sull'affidamento del 16 aprile 2020 della ...

Advertising

TgLa7 : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Caso camici, i pm inviano l’avviso di chiusura indagini ad Attilio Fontana e ad altri 4 indagati - osservatore82 : RT @Corriere: Caso camici, i pm inviano l’avviso di chiusura indagini ad Attilio Fontana e ad altri 4... - AnsaLombardia : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. 'Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione |… - Italia_Notizie : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4, si va verso il processo per frode in pubbliche forniture -

Ultime Notizie dalla rete : Caso camici Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4 L'inchiesta, appena chiusa, vede al centro l'ormai nota fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui appunto 75 mila camici, da consegnare in piena pandemia alla Regione. Ne vennero ...

Caso camici, i pm inviano l'avviso di chiusura indagini a Fontana e altri 4 ...mancare beni" (i 25.000 camici residui) "destinati a far fronte al quotidiano fabbisogno di camici ... Nel caso di Fontana, invece, essendo già scattata la sospensione feriale dei termini per la pausa ...

Caso Camici, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta su Fontana Sky Tg24 Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4 La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per il governatore lombardo Attilio Fontana e altre 4 persone sull'affidamento del 16 aprile 2020 della forni ...

Caso camici, la Procura chiude inchiesta su Fontana e altri 4 In vista della richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sull'affidamento, il 16 aprile 2020, della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici a Dama, società ...

L'inchiesta, appena chiusa, vede al centro l'ormai nota fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui appunto 75 mila, da consegnare in piena pandemia alla Regione. Ne vennero ......mancare beni" (i 25.000residui) "destinati a far fronte al quotidiano fabbisogno di... Neldi Fontana, invece, essendo già scattata la sospensione feriale dei termini per la pausa ...La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per il governatore lombardo Attilio Fontana e altre 4 persone sull'affidamento del 16 aprile 2020 della forni ...In vista della richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sull'affidamento, il 16 aprile 2020, della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici a Dama, società ...