Violenza sulle donne, dalla Regione oltre un milione di euro per le vittime (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con la collega Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) ha approvato il programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla Violenza a favore di donne vittime di Violenza. Le risorse stanziate ammontano a 1,11 milioni di euro. "Regione Lombardia, riconoscendo lo stretto legame tra uscita della Violenza e ...

Regione - Violenza sulle donne, bando per avviamento al lavoro L'Avviso è rivolto a donne, giovani e adulte, vittime di violenza, residenti o domiciliate sul territorio della Regione Lazio, ospitate nei centri antiviolenza e nelle case rifugio gestiti dalle Associazioni sul nostro territorio. Si tratta di un altro ...

Violenza sulle donne, ministero: riforma della giustizia non riduce le tutele TGCOM Castellammare, violenza di genere. Il sindaco Cimmino: “Denunciare sempre” “Il fenomeno della violenza sui soggetti deboli - ha continuato il sindaco Cimmino - si è acuito nel corso del lockdown conseguente all’emergenza sanitaria ...

Savona, vandalizzato il presidio contro la violenza sulle donne in piazza Giulio II Finora si era arrivato ad elencare 57 nomi di vittime: 'Lo abbiamo fatto per non dimenticarle e per far riflettere che non si tratta di casi isolati ma di vittime del sistema patriarcale' spiegano att ...

