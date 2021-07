Ufficiale | Lamela al Siviglia dal Tottenham

(Di lunedì 26 luglio 2021) Erikha firmato il suo nuovo contratto con il. E il club andaluso ha annunciato il suo acquisto daltramite il proprio sito, specificando che l’argentino ha firmato un accordo triennale. Nuova esperienza in Spagna per l’ex Roma. ¡, ! 1?7?#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/zBxKufSLmm — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 26, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

IL COMUNICATO Il Tottenham è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo dal Siviglia di Bryan Gil che fa parte di un operazione in scambio con il club spagnolo che si assicura Erik. L'...Commenta per primo La notizia era nell'aria da tempo, ma ora entrambe le squadre hanno dato l'ufficialità dello scambio che porta l'esterno d'attacco argentino Erikdal Tottenham al Sivilgia in cambio dell'altro attaccante esterno spagnolo Bryan Gil che compie il percorso inverso.Erik Lamela è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia: il Tottenham lo ha sacrificato per arrivare al gioiello Bryan Gil.Dopo aver completato le visite mediche, Erik Lamela ha firmato il suo nuovo contratto con il Siviglia. Dopo aver completato le visite mediche, Erik Lamela ha firmato il suo nuovo contratto con il Sivi ...