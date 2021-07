Tiraggiro entra nella Treccani | omaggio a Lorenzo Insigne

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il tiro a giro diè ormaitocultura pop italiana: il terminenell’enciclopediaIl tiro a giro di: ecco la definizione del colpo marchio di fabbrica del calciatore del Napoli e della Nazionale. «s. m. (fam.) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rire. Ma le mugliere non ci dicono niente quando scendono con questi capelli? ...

napolista : La voce è inserita nella sezione Neologismi: “Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da impr… - serieAnews_com : Il #tiraggiro di #Insigne entra nella #Treccani #Euro2020 #Italia #Napoli - sportli26181512 : Effetto Europei: il 'tiraggiro' di Insigne entra nella Treccani, ecco la definizione -

Monaco di Baviera (Germania) 02/07/2021 - Euro 2020 / Belgio - Italia / foto Image Sport nella foto: gol Lorenzo Insigne Ildi Lorenzo Insignenella Treccani, alla voce neologismi ...Cristante 6,5 -in tutte le gare quando c'è da conservare il risultato o da far valere ... Insigne 8 - Ha praticamente creato un marchio, ' o'' ormai è entrato di diritto nella mitologia ...“Tiraggiro s. m. (fam.) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. L'Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, comunemente no ...La parola “tiraggiro“, divenuta famosa dopo lo strepitoso gol segnato dal capitano del Napoli al Belgio durante Euro 2020 è diventata un neologismo.