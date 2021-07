Tabellone Atp Kitzbuhel 2021: Mager, Cecchinato e Travaglia nel main draw (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Tabellone completo dell’Atp 250 di Kitzbuhel, tradizionale torneo sulla terra rossa austriaca. La concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo 2020 e con l’inizio della stagione sul cemento nordamericano fa in modo che ci siano solo due tennisti top 20 in gara: si tratta di Casper Ruud, reduce da due finali consecutive, e Roberto Bautista Agut. Per l’Italia sono tre i rappresentanti nel main draw: Gianluca Mager, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia, che si è ritrovato giungendo nei quarti di finale a Umago. Di seguito, il Tabellone completo del torneo, che ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilcompleto dell’Atp 250 di, tradizionale torneo sulla terra rossa austriaca. La concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo 2020 e con l’inizio della stagione sul cemento nordamericano fa in modo che ci siano solo due tennisti top 20 in gara: si tratta di Casper Ruud, reduce da due finali consecutive, e Roberto Bautista Agut. Per l’Italia sono tre i rappresentanti nel: Gianluca, Marcoe Stefano, che si è ritrovato giungendo nei quarti di finale a Umago. Di seguito, ilcompleto del torneo, che ...

Advertising

infoitsport : TABELLONE ATP 250 Atlanta 2021: Raonic guida il seeding, presenti Sinner e Seppi - zazoomblog : Tabellone Atp Atlanta 2021: Raonic guida il seeding presenti Sinner e Seppi - #Tabellone #Atlanta #2021: #Raonic - SalvatoreSodan1 : RT @livetennisit: ATP 250 Atlanta: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner già al secondo turno. Al via anche Andreas Seppi - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Atlanta: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner già al secondo turno. Al via anche Andreas Seppi - livetennisit : ATP 250 Atlanta: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner già al secondo turno. Al via anche Andreas Seppi -